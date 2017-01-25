Александрия сыграет с Астаной на сборах в Турции

Определился второй спарринг-партнер «Александрии» на втором учебно-тренировочном сборе. 8-го февраля украинский клуб сыграет с чемпионом Казахстана ФК «Астана». Первый соперник - словенский «Марибор».
Напомним, позавчера «Александрия» обыграла софийскую «Славию», а несколько дней ранее разошлась миром с казахстанским «Алтаем».
Источник — ФК Александрия
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