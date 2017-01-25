Корзун сыграет в центре обороны Динамо в матче против Лиферинга

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Сегодня киевское «Динамо» проведет свой третий контрольный матч на первом испанском сборе.

Соперником команды Сергея Реброва будет австрийский клуб «Лиферинг». Игра состоится на Муниципальном стадионе Марбельи и начнется в 16:00 по киевскому времени (в 15:00 по местному).

Вчерашний день был насыщен двумя тренировками, но сегодня, в связи с ранним началом матча, в программе киевского «Динамо» нет тренировок в Футбольном центре.

Позавтракав, вся команда совершила прогулку по территории отеля, на которой расположены несколько огромных полей для гольфа, после чего игроков ждало теоретическое занятие.

На игру в Марбелью «Динамо» отправится за час до стартового свистка.

Стартовый состав «бело-синих» уже известен: Бущан – Тымчик, Вида, Корзун, Антунеш – Шепелев – Гармаш, Буяльский, Гонсалес, Ярмоленко – Мораэс.

Во втором тайме сыграют: Рудько – Морозюк, Хачериди, Лукьянчук, Михайличенко – Рыбалка – Сидорчук, Громов, Цыганков, Беседин – Яремчук.

Источник — ФК Динамо Киев

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