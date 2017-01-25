Ворскла провела утреннюю тренировку

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Ігровий день особливий у житті команди в плані вибудовування робочого графіку. Максимум збереження сил, здорове харчування та сон. Ранкове тренування тривало всього 45 хвилин. За цей час футболісти встигли побігати з прискоренням, пострибати та навіть попрацювати з м’ячем у спеціальних вправах. Далі по курсу – смачний обід та відпочинок. Гра з четвертою польською командою, «Термалікою», відбудеться сьогодні на полях «WOW Topkapi Palace», що в 45 хвилинах їзди на автобусі від місця, де живуть ворскляни. Старт намічено на 16:00 за Києвом.

Источник — ФК Ворскла

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