Игра вне игры, или Убить футбол

© footballhd.ru

Знаете, это обидно. Когда великий футболист и кумир твоей юности превращается в объект насмешек. Ведь для тех, кому не посчастливилось быть его современником, Марадона так и останется жалким наркоманом, а Платини – продажным чинушей. А теперь у ван Бастена есть шанс перещеголять их обоих: тут навскидку мы можем получить два в одном.

Если аргентинец вредил все больше сам себе, а француз – материальному благополучию футбола, то голландец посягнул на святая святых: саму суть и природу игры. И потому, наряду с Инфантино, который может войти в историю могильщиком чемпионата мира, ван Бастен, похоже, претендует на лавры убийцы футбола.

Я нисколько не утрирую. Просто не могу взять в толк. Ладно, Мистер Жребий – бюрократ с юридическим образованием, которому, по-хорошему, так бы и тусоваться дальше в компании лотерейных шариков. Но Футболист, доставлявший радость миллионам, не может не понимать, что он предлагает сделать с самой популярной спортивной игрой.

Потому-то и первое, что приходит в голову многим из нас – это ассоциация Голландии с наркотиками. А второе – всепоглощающая страсть нынешней ФИФА к дешевому популизму. За которым, как говорят сведущие люди, скрывается финансовый интерес. Что ж, деньги портят все, и футбол не исключение. Теперь же они его могут попросту уничтожить.

Впрочем, не будем паниковать чрезмерно. Предлагаю обратить внимание на источник новости о возможных нововведениях в правилах футбола. «Бильд» (дословно — «картинка») — крупнейшая немецкая ежедневная иллюстрированная газета-таблоид. В Германии называется «бульварной» и является ярким представителем желтой прессы.

С другой стороны, Марко ван Бастен – технический директор ФИФА, а это вам не баран чихнул. И никаких официальных опровержений или информации об искажении его высказываний не воспоследовало: я специально выждал несколько дней – мало ли? И потому это очень напоминает пробный вброс с целью изучения реакции общественного мнения.

Что ж, пользуясь случаем, выскажу свое. Которое совпадает со мнениями всех без исключения футбольных людей, с коими довелось пообщаться в течение этого времени. Сейчас я говорю о ключевом из предлагаемых изменений.

«Если отменить офсайд, у нападающих будет больше шансов поразить ворота соперников. Будет больше голов, а это то, чего ждут болельщики».

Коротко: если убрать вратарей, то голов будет еще больше. Сравнение корректно, потому что и то, и другое – неотъемлемая часть игры в футбол. А следовательно, отмена положения «вне игры» приведет к тому, что мы потеряем, собственно, эту игру. То есть вне игры окажется сам футбол.

Положа руку на сердце, офсайд – футбольное правило, которое доставляет зрителю наибольший процент негативных эмоций. Что называется, форменный облом и разочарование. Когда твоя команда вот-вот забьет, или хуже того – уже забила гол, раздается этот коварный свисток и неискушенная публика обрушивает лавину проклятий на лайнсмена, поднявшего флажок.

Сам был таким на заре туманной юности, но со временем, когда постиг футбол на уровне глубже детского фанатизма и статистики, понял предназначение данного правила и всю его необходимость. Посему удивлюсь каждому взрослому любителю футбола, который всерьез будет ратовать за отмену офсайда.

А ведь здесь речь ведет футбольный авторитет! И оттого звучит она из его уст просто чудовищно нелепо. Итак, что нам предлагают отменить?

Ограничение атакующих возможностей характерно для коллективных противоборств. Аналоги офсайда существуют и в хоккее (синяя линия), и в баскетболе (трехсекундная зона), и даже в водном поло, где на двухметровом расстоянии от ворот по бортам устанавливаются флажки, за которые запрещено заплывать без мяча. Это способствует продуманности атаки, ее динамичному развитию из глубины поля и (внимание!) зрелищности всего матча.

Положение «вне игры» в футболе существует столько же, сколько существует футбол. То есть, более полутора века. Разумеется, в течение этого времени, оно неоднократно подвергалось различным корректировкам.

Дух футбола многие годы заключался в том, чтобы уравновесить атаку и защиту. Некоторые изменения по фиксированию положения «вне игры» были сделаны для того, чтобы оказать несколько лучшие условия для атаки. Но эта тактическая мера требует от арбитра и его помощника высокого внимания.

Не здесь ли собака порылась? Облегчить работу арбитров? Однако давайте послушаем самих судей. Вот, что они говорили еще семь лет назад, когда сия сумасбродная идея впервые посетила светлую голову тогдашнего президента ФИФА Блаттера.

Грэм Полл: «Я вообще такой футбол смотреть не буду. Отмена офсайда - это просто сумасшествие! Футбол в таком случае просто перестанет быть футболом. Будут одни забросы, забросы и еще раз забросы к воротам».

Сергей Хусаинов: «Такое решение в корне изменит игру, сделает ее намного более примитивной. Защитники вообще не будут ходить вперед - это станет слишком опасно. А нападающие не будут возвращаться назад - какой в этом смысл?»

Юрий Баскаков: «Весь прогресс, все развитие футбола пойдет насмарку! Игра перестанет быть компактной, динамичной - игроки будут просто стоять в своих зонах и ждать мяча. По большому счету, футбол превратится в регби! Важнейшую роль в нем будут играть габариты».

Игорь Захаров: «Футбол превратится в футбол для ветеранов! Ведь офсайд придумали не просто так. Его придумали, чтобы футболисты на поле думали, а не просто пинали мяч куда попало».

На родине футбола бытует расхожее выражение: «Покажите мне ваших полузащитников, и я скажу, что у вас за команда». Без «вне игры» оно полностью потеряет всякий смысл. Как, собственно, и само амплуа хавбека, разве нет? Тогда причем здесь вообще футбол?

Словом, если мы говорим об изменениях во благо игры, а не во вред ей, то речь можно вести лишь о какой-либо модификации, ограничении офсайда. Но никак не об его отмене.

Что-то подобное предлагают в комментариях наши читатели. Приведу в качестве характерного примера мнение одного из вас.

Может, лучше стоит просто ограничить зону, где фиксируется «вне игры»? Не полполя, как сейчас, а только четверть поля, или по линии штрафной площади, или вообще только штрафной площадью...

В любом случае, это более разумное предложение, нежели взять и отменить! Правда, для этого нужно футбол любить, а не использовать в чьих-либо чуждых игре интересах. Пусть даже в интересах невзыскательной публики, для которой, что футбол, что рестлинг – все едино.

Самое страшное для любителей футбола заключается в том, что, по сути, происходит подмена самого термина «зрелищность». Если под нею понимать тупо количество голов, то да – именно такой футбол сегодня и нужен! И если народ на него повалит, и понесет свой лавандос – я вас умоляю, кто будет заморачиваться на чистоте игры!

Ну, а что касаемо остальных предложений ван Бастена, то, на мой личный взгляд, они выглядят менее бредово. Пробежимся по ним.

Вместо традиционных пенальти ФИФА планирует ввести аналог хоккейных буллитов. «Футболист будет бежать к воротам с расстояния в 25 метров, а для нанесения удара у него будет 8 секунд».

Если речь идет о серии послематчевых пенальти, и только о ней, то это не лишено смысла. Ведь она призвана определить сильнейшего по итогам футбольного матча. А в таком варианте его определения я вижу больше футбола, чем в стандартных ударах с «точки». Да и у вратарей, в первом приближении, видится больше шансов. Опять же, больше разнообразия.

Все-таки что-то было в этих шут-аутах, практикуемых раньше в МЛС. При том, что расстояние там было на семь метров больше, а времени – на три секунды меньше. Лично мне такое зрелище представляется интереснее, чем удары с места из пределов штрафной.

Также ван Бастен предложил делить игру не на две, а на три части, что сделает игру более динамичной.

Опять же, не вижу препятствий. При условии хотя бы 10-минутных перерывов, чтобы игроки успевали нормально отдохнуть. И для тренеров удобнее: две паузы в игре для внесения корректив вместо одной. Да и зрителю, с точки зрения концентрации внимания, легче высидеть 30 минут, нежели 45.

А вообще, я бы ввел в футболе чистое время. Но об этом как-нибудь в свое время, подробнее и с аргументами.

Кроме того, технический директор ФИФА считает интересным введение оранжевой карточки, которая бы удаляла футболиста с поля на 10 минут. Такая карточка могла бы использоваться, когда нарушение было недостаточно грубым для предъявления красной карточки.

А почему бы и нет? Разве так уж редки случаи, когда удаление кажется нам слишком суровым наказанием там, где формально оно неизбежно? А ведь это напрямую отражается на интриге и зрелищности игры, а то и напрочь ломает ее логику, разочаровывая зрителя.

Естественно, границы между оранжевой и красной карточками должны быть конкретно и четко проведены и прописаны. Как, впрочем, и между желтой и оранжевой.

В общем, эти все остальные идеи, как по мне, вполне могут быть, как минимум, апробированы в тестовом режиме. И внедрены в случае их безболезненной адаптации. Теоретически, каждая из них может сделать футбол интереснее, добавив в него новых красок.

Но только не отмена офсайда. Англичане называли футбол джентльменской игрой для хулиганов. Без положения «вне игры» он рискует превратиться в плебейскую игру для недоразвитых.

Игорь ЮРИЧ

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.