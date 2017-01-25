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ОФИЦИАЛЬНО: Мякушко перешел в Ворсклу

Полузащитник киевского «Динамо» остаток сезона проведет в Полтаве

  • 25.01.2017 12:38
  • 981 просмотров
  • 7 комментария
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ФК Ворскла. Сергей Мякушко
© ФК Ворскла. Сергей Мякушко
Одразу після ранкового тренування в холі готелю «Selin», де зараз мешкають ворскляни, головний тренер команди Василь Сачко разом зі спортивним директором клубу Геннадієм Слюсарєвим взяли участь в підписанні чергового новобранця команди. Ним став добре відомий українським уболівальникам динамівець Києва Сергій Мякушко.
 
23-річний нападаючий довго не роздумував над пропозицією «Ворскли», адже, за його словами, дуже хоче мати постійну ігрову практику в команді Прем’єр-ліги. Таким чином, у Полтаві знову об’єднався дует динамівських форвардів Мякушко – Хльобас. Два роки тому хлопці разом на орендних засадах грали в Ужгороді за «Говерлу». З того часу обоє змужніли, збільшилися й амбіції молодих виконавців, які зараз будь-що прагнутимуть допомогти «біло-зеленим» у вирішенні їх турнірних завдань. 
 
Поки що керівники клубу домовились із грандом українського футболу про піврічну оренду Мякушка. Якщо ж сторони буде все влаштовувати, в подальшому може бути розглянуте питання про подовження співпраці. 
 
В юні роки Сергій Мякушко грав за київські клуби «Відрадне», «Атлет» та «Зміну-Оболонь». В професійній кар’єрі потім були «Оболонь», де він виступав із Спаєм та Пердутою, а також київське «Динамо», пробитися до основи якого в усі часи було справою архіскладною. За «Говерлу» в сезоні 2014/2015 нападник провів 19 матчів, у яких відзначився п’ятьома голами. Грав за різні молодіжні збірні України.
 

Источник — ФК Ворскла

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Комментарии
    Taraniv
      Taraniv, 25.01.2017 13:11
    -1
    Ну и Динамо - нашло куда пристроить. В Ворскле по 10 месяцев зарплату не платят - это что, что б за бесплатно играл? И всё, чтобы не усилить главного конкурента на 2 место - Зарю! А там (в Заре) бы мог и в еврокубках засветится... Лучше б в Турцию отдали!
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    space1961
    space1961, 25.01.2017 13:16
    +1
    Taraniv, 25.01.2017 13:11
    Ну и Динамо - нашло куда пристроить. В Ворскле по 10 месяцев зарплату не платят - это что, что б за бесплатно играл? И всё, чтобы не усилить главного конкурента на 2 место - Зарю! А там (в Заре) бы мог и в еврокубках засветится... Лучше б в Турцию отдали!
    валенок21 пееверни страничку! одно и тоже калякаешь!не стыдно?)))))
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    Volodimir Pereimybida
    online
      Volodimir Pereimybida, 25.01.2017 13:35
    +1
    Шкода. Мякушко виглядав на полі набагато сильніше за більшість тепрішніх ГРАВЦІВ. Це моя особиста думка.
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    WawanO
      WawanO, 25.01.2017 13:37
    +2
    Дибіли, нащо їх вирощувати???? Щоб шведів купувати?
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    Volodimir Pereimybida
    online
      Volodimir Pereimybida, 25.01.2017 13:44
    +1
    Краще б Гладкого десь би спровадили.
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    Volodimir Pereimybida
    online
      Volodimir Pereimybida, 25.01.2017 13:45
    +1
    Краще б Гладкого десь би спровадили.
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    svida09
      svida09, 25.01.2017 13:58
    0
    Volodimir Pereimybida, 25.01.2017 13:35
    Шкода. Мякушко виглядав на полі набагато сильніше за більшість тепрішніх ГРАВЦІВ. Це моя особиста думка.
    Можливо я помиляюся, але Ви не перепутали Мякушка з Буяльським. Мякушко в цьому сезоні ще ні разу не виходив на полі, в минулому сезоні відіграв 6 ігор і 268 хвилин. Коли він виглядав краще на полі за більшість тепрішніх ГРАВЦІВ?
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