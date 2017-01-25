ОФИЦИАЛЬНО: Мякушко перешел в Ворсклу

© ФК Ворскла. Сергей Мякушко

Одразу після ранкового тренування в холі готелю «Selin», де зараз мешкають ворскляни, головний тренер команди Василь Сачко разом зі спортивним директором клубу Геннадієм Слюсарєвим взяли участь в підписанні чергового новобранця команди. Ним став добре відомий українським уболівальникам динамівець Києва Сергій Мякушко.

23-річний нападаючий довго не роздумував над пропозицією «Ворскли», адже, за його словами, дуже хоче мати постійну ігрову практику в команді Прем’єр-ліги. Таким чином, у Полтаві знову об’єднався дует динамівських форвардів Мякушко – Хльобас. Два роки тому хлопці разом на орендних засадах грали в Ужгороді за «Говерлу». З того часу обоє змужніли, збільшилися й амбіції молодих виконавців, які зараз будь-що прагнутимуть допомогти «біло-зеленим» у вирішенні їх турнірних завдань.

Поки що керівники клубу домовились із грандом українського футболу про піврічну оренду Мякушка. Якщо ж сторони буде все влаштовувати, в подальшому може бути розглянуте питання про подовження співпраці.

В юні роки Сергій Мякушко грав за київські клуби «Відрадне», «Атлет» та «Зміну-Оболонь». В професійній кар’єрі потім були «Оболонь», де він виступав із Спаєм та Пердутою, а також київське «Динамо», пробитися до основи якого в усі часи було справою архіскладною. За «Говерлу» в сезоні 2014/2015 нападник провів 19 матчів, у яких відзначився п’ятьома голами. Грав за різні молодіжні збірні України.

Источник — ФК Ворскла

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