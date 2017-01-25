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РАХАЕВ: «Папа Гуйе и Торрес отлично впишутся в чемпионат Казахстана»

Экс-игроки харьковского «Металлиста» перебрались в «Актобе»

  • 25.01.2017 12:02
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fcmetalist.ua. Игорь Рахаев и Папа Гуйе
© fcmetalist.ua. Игорь Рахаев и Папа Гуйе
Новоиспеченный наставник «Актобе» Игорь Рахаев рассказал о кадровой политике клуба из Казахстана.
 
— Игорь Владимирович, казахстанская пресса уже шутит, что вы создаете харьковский «Актобе». По примеру «Металлиста» команда будет с упором на латиноамериканских футболистов?
— Нет. Мы приглашаем разных футболистов и естественно костяк будет состоять из местных игроков, тем более, что в чемпионате Казахстана также действует лимит на легионеров. Пока что мы на сборах работаем всего 12 дней. Создаем фактически новую команду. Какой она предстанет к первому туру нового чемпионата, увидим чуть позже.
 
— Экс-харьковчане Торрес, Папа Гуйе, усилят «Актобе»?
— В первую очередь стоит учесть, что они прошли адаптацию в украинском футболе, поэтому более органично смогут вписаться в местный чемпионат. Хотя пока только стоит говорить о Торресе, он подписал контракт. А вот Папа Гуйе только приехал на сборы, провел с нами первый день, поэтому пока еще нельзя утверждать, что он игрок «Актобе». Что касается уже подписавшего контракт Торреса, то его возможности, безусловно, мне известны по совместной работе в «Металлисте». Он профессионал своего дела — видно, как он работает в «Актобе», полностью выкладывается и должен усилить команду.
 

Источник — MatchDay

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