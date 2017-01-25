Иван РАКИТИЧ: «Мечтаю остаться в Барселоне навсегда»

© AFP, Иван Ракитич

Хавбек «Барселоны» Иван Ракитич рассказал о переговорах с клубом по поводу продления контракта.

- Самая большая моя мечта – остаться в «Барселоне» навсегда, - говорит Ракитич. - Президент клуба и мой представитель Артуро Каналес сейчас ведут переговоры, чтобы найти лучший вариант для обеих сторон.

Напомним, что «Барселона» предлагает хорвату контракт до середины 2022-го года. Действующее соглашение Ракитича с «Барсой» действует до лета 2019-го года.

Источник — Sport.ua

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