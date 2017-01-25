Левый атакующий полузащитник «Перуджи» Жан-Армель Дроле интересен киевскому «Динамо». Трансфер 19-летнего футболиста оценивается в 800 тысяч евро, однако команде Сергея Реброва необходимо будет выиграть конкуренцию у российского «Краснодара».
Дроле присоединился к «Перудже» летом 2015-го года и за это время успел провести за представителя итальянской Серии В 32 матча, забить 2 гола и отдать 7 результативных передач. Дроле может сыграть как на позиции левого, так и на позиции правого вингера. В некоторых матчах он исполнял роль центрального нападающего.
Источник — Sport.ua
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