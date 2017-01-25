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У Динамо появился конкурент в борьбе за вингера Перуджи

Ивуариец Жан-Армель Дроле может перебраться в Украину

  • 25.01.2017 11:32
  • 1032 просмотров
  • 2 комментария
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Левый атакующий полузащитник «Перуджи» Жан-Армель Дроле интересен киевскому «Динамо». Трансфер 19-летнего футболиста оценивается в 800 тысяч евро, однако команде Сергея Реброва необходимо будет выиграть конкуренцию у российского «Краснодара».
 
Дроле присоединился к «Перудже» летом 2015-го года и за это время успел провести за представителя итальянской Серии В 32 матча, забить 2 гола и отдать 7 результативных передач. Дроле может сыграть как на позиции левого, так и на позиции правого вингера. В некоторых матчах он исполнял роль центрального нападающего.


 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 25.01.2017 11:42
    0
    Як для 19-річного показники не такі й погані...
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    kosak-bandera
    kosak-bandera, 25.01.2017 12:00
    -1
    normaljnyj Nigga, treba braty, tehni4nyj dribling bystrishyj vid jarmolenka...
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