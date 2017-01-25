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Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «Качавенда быстро адаптируется к Украине»

Опытный сербский хавбек «Зари» помогает освоиться своему соотечественнику

  • 25.01.2017 11:31
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ФК Заря. Желько Любенович
© ФК Заря. Желько Любенович

Для 35-летнего сербского полузащитника Желько Любеновича, игравшего в нашем чемпионате за «Кривбасс», «Арсенал» и «Александрию», а теперь выступающего в «Заре», нынешняя зима - уже одиннадцатая в Украине.

- Самым сложным после выхода команды из отпуска становится втягивающий период, - считает Любенович. - Это вам скажет любой футболист. Правда, если игрок во время отпуска занимался по предложенной тренерами программе, на первом сборе ему не должно быть тяжело. Но и не то чтобы совсем легко. (Смеется).

- Как прошел ваш отпуск?
- Впервые за все годы провел его целиком дома, в Сербии. Никуда не ездил, находился в родном Белграде. Но могу сказать, что слегка просчитался с выбором: в то время в городе была эпидемия гриппа. Им переболели все знакомые, постигла эта участь и нашу семью. Половина отпуска ушла на лечение.

Обидно вдвойне, ведь еще после заключительного матча осенней части чемпионата, оставшись в Запорожье, мы с женой и детьми тоже грипповали. Получилось, что, выздоровев, заболели в Сербии во второй раз.

- Набрать в отпуске пару килограммов сверх меры себе позволяете?
- Хотите верьте, хотите нет, но лишнего веса у меня нет. Первые десять-пятнадцать дней отпуска грипповал, а в оставшееся время -бегал по Белграду, чтобы успеть встретиться со всеми родными и знакомыми. А вот в прежние годы, бывало, вес набирал. Но немного.

- Недавно в «Заре» появился новичок - серб Анджело Качавенда. Уж не с вашей ли подачи?
- Не с моей. Я способствовал его приходу лишь косвенно: в «Заре» есть скауты, которые долгое время следили за Качавендой, наблюдали за ним в играх, после чего и пригласили на просмотр. Первый раз это было еще летом. Уже тогда парень понравился тренерскому штабу, оставалось лишь подождать, пока ему исполнится восемнадцать.

Рад, что Качавенда приехал в Запорожье и стал игроком «Зари». Надеюсь, курс на пополнение команды молодыми перспективными ребятами, способными вырасти в классных футболистов, себя оправдает.

- Что знаете про этого футболиста?
- Качавенда - опорный полузащитник. К его сильным качествам отнес бы технику, да и антропометрические данные у него как для футболиста хороши. Мне кажется, он быстро адаптируется к новым условиям.

- Как соотечественник, вы уже ввели его в курс бытовых условий и специфики жизни в Украине?
- Я ему обо всем рассказал, чем мог - помог. Разумеется, буду помогать и в дальнейшем, чтобы он поскорее освоился. По себе знаю, как это сложно: когда я впервые приехал в Украину, мне было всего 24 года. Представляю, каково Анджело, которому только на прошлой недели исполнилось 18.

- А какое впечатление сложили о двух других новичках - Руслане Бабенко и Гегаме Кадимяне?
- Бабенко еще в ноябре приезжал в «Зарю» на просмотр, тренировался с нами на протяжении месяца. Судя по тому, что увидел, это усиление. С Кадимяном познакомился только неделю назад. Про него пока ничего не могу сказать, так как за это время у нас были только аэробика и беговая работа. С мячом занятий почти не было, лишь немного поработали над техникой. Гегам - общительный и дружелюбный парень, а такие в «Заре» сразу приживаются. Надеюсь, нашей команде он поможет.

- В минувшее воскресенье у «Зари» было сразу двое именинников - Юрий Вернидуб и Качавенда. Как команда поздравила их с днем рождения?
- Когда Анджело только приехал в «Зарю», у него поинтересовались: когда исполнится 18 лет. Услышав, что 22 января, наш главный тренер был приятно удивлен, что день рождения новичка совпадает с его.

А как поздравили? Футболисты и тренеры сделали Юрию Николаевичу небольшой подарок, который, надеюсь, ему понравился. Поздравлений удостоился и Качавенда, услышавший добрые пожелания от Вернидуба и генерального директора клуба Сергея Рафаилова. Все получилось красиво.

- Не звучало ли из уст главного тренера обещание предоставить новичку по случаю совпадения даты дня рождения постоянное место в стартовом составе «Зари»?
- (Смеется). Нет, этого он не говорил. А вот я пошутил, сказав Качавенде, что ему повезло с самого начала контракта - тем, что он родился в один день с главным тренером. А если серьезно, то это судьба. Посмотрим теперь, как сумеет проявить себя в «Заре» мой соотечественник…

Вячеслав КУЛЬЧИЦКИЙ

Источник — Спорт-Экспресс в Украине

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