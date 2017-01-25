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Игорь РАХАЕВ: «Актобе интересны украинцы»

Главный тренер казахстанского клуба рассказал о том, как он строит новую команду

  • 25.01.2017 11:22
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ФК Металлист. Игорь Рахаев
© ФК Металлист. Игорь Рахаев

Украинский специалист Игорь Рахаев, возглавивший казахский «Актобе», рассказал о первых днях работы в новом коллективе, приезде экс-игроков «Металлиста» и желании пригласить в Казахстан украинских футболистов.

— Игорь Владимирович, как у вас возник вариант возглавить казахский «Актобе»?
— Предложение поступило, когда я находился в Харькове. Мне позвонил Евгений Алексеевич Красников, пригласил приехать в офис и рассказал о предложении. Согласился без раздумий. Все-таки в современной истории «Актобе» добивался значительных успехов в Казахстане, выиграл несколько раз чемпионство, Кубок страны. Все произошло очень быстро и оперативно, поэтому еще до Нового года мы успели провести небольшой сбор с молодыми игроками и немного познакомиться с коллективом.

— До «Актобе» вы тренировали молдавскую «Зарю» из Бельц. Что вам дал опыт работы в Молдавии?
— Первая четверка команд в чемпионате Молдавии имеют коллективы достаточно хорошего уровня. В Молдавии получил хороший опыт, мы выиграли Кубок страны, чего ранее команде не удавалось. В чемпионате заняли четвертое место, на которое нас и нацеливало руководство клуба. Можно было продолжить сотрудничество с «Зарей» и дальше, но после того как коллектив один за другим стали покидать ведущие футболисты, в итоге приняли решение завершить сотрудничество. Хотя в Молдавии мне все понравилось и считаю этот опыт очень положительным.

— В «Актобе» вы создаете новую команду, или продолжите наработки предыдущего тренера?
— Приходится фактически создавать новую команду, на контракте было очень мало футболистов.

— Казахская пресса уже шутит, что вы создаете харьковский «Актобе». По примеру «Металлиста» команда будет с упором на латино-американских футболистов?
— Нет. Мы приглашаем разных футболистов и естественно костяк будет состоять из местных игроков, тем более, что в чемпионате Казахстана также действует лимит на легионеров. Пока что мы на сборах работаем всего 12 дней. Создаем фактически новую команду. Какой она предстанет к первому туру нового чемпионата, увидим чуть позже.

— Экс-харьковчане Торрес, Папа Гуйе, усилят «Актобе»?
— В первую очередь стоит учесть, что они прошли адаптацию в украинском футболе, поэтому более органично смогут вписаться в местный чемпионат. Хотя пока только стоит говорить о Торресе, он подписал контракт. А вот Папа Гуйе только приехал на сборы, провел с нами первый день, поэтому пока еще нельзя утверждать, что он игрок «Актобе». Что касается уже подписавшего контракт Торреса, то его возможности, безусловно, мне известны по совместной работе в «Металлисте». Он профессионал своего дела — видно, как он работает в «Актобе», полностью выкладывается и должен усилить команду.

— Несостоявшийся игрок «Динамо», нигериец Седрик Гогуа чем вам приглянулся?
— Он пока только присоединился к нашей команде, по нему еще рано говорить и делать какие-то выводы. Надеемся, что нам удастся подтянуть его состояние. Футболист сначала получит возможность пройти с нами сборы.

— Пико из «Днепра» приедет в «Актобе»?
— Эта информация не соответствует действительности, его в «Актобе» нет. Но трансферное окно еще не закрыто, поэтому новички в нашей команде еще могут появиться.

— Не рассматриваете возможность пригласить украинских футболистов?
— Мы строим новую команду. На 70 процентов костяк уже заложен. На этом сборе окончательно определимся с проблемными позициями, которые точечно надо будет усилить. К сожалению, в Казахстане есть дефицит качественных игроков группы атаки. Поэтому надо решать эту проблему за счет легионеров.

Что касается украинцев, многие хорошие футболисты уже разъехались: кто-то в Европу, кто-то в Турцию. Но украинцы «Актобе» тоже интересны, поэтому исключать приглашения кого-нибудь из них в нашу команду до закрытия трансферного окна тоже не стоит.

— Правда, что экономические возможности «Актобе» сейчас солиднее, чем у многих команд чемпионата Украины?
— Мне неизвестны цифры, которые фигурируют в контрактах футболистов украинских клубов. Что касается «Актобе», то могу сказать, самое главное, что тут есть стабильность.

— На какие места в новом чемпионате будет претендовать «Актобе»?
— Задачи и цели самые амбициозные. Нет смысла работать без высоких задач. Поэтому на первом этапе сейчас самое важное собрать боеспособный коллектив, обкатать его, чтобы он мог бороться с лидерами чемпионата Казахстана. Безусловно, я смотрел видеозаписи игр «Актобе», знакомился с чемпионатом. Но пока что наш календарь на чемпионат неизвестен, но мы уже начинаем изучать соперников по играм, которые они также проводят на сборах в Турции.

Артем ОМЕЛЬЯНЕНКО

Источник — MatchDay

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