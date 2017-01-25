Будковский оказался не нужен Шахтеру

© ФК Шахтер Донецк. Филипп Будковский

В среду утром лидер чемпионата Украины - донецкий «Шахтер» - отправился на свой второй тренировочный сбор. На этот раз подопечные Пауло Фонсеки взяли курс в Португалию. Весь тренерский штаб команды уже ждет на месте дислокации. На Пиренеи «горняки» полетели без Филиппа Будковского - форвард теперь будет искать себе новую команду. Остался в Украине Гиорги Арабидзе, который возвращается в дубль.

Сегодня в 16:00 у «Шахтера» уже запланирована первая тренировка. Виктор Коваленко имеет проблему с ахиллом, поэтому занятия проведет под наблюдением медицинской службы. К активным тренировкам уже должен вернуться Богдан Бутко, который восстановился после травмы скулы.

Андрей Борячук:

- Конкуренция всегда была и будет, поэтому будем работать. Готовимся ко второму сбору, уже более веселые, бодренькие, зарядились в Испании. Теперь все на Португалию!

- В Испании было холодно… Чего ждете от Португалии?

- Да, было холодно, были ветра, даже раз выпал снег… А в Португалии не смотрел погоду.

Источник — ТК Футбол

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