Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Будковский оказался не нужен Шахтеру

Украинский форвард не полетел на сбор с «горняками» и будет искать себе новую команду

  • 25.01.2017 11:14
  • 2152 просмотров
  • 14 комментария
Метки
ФК Шахтер Донецк. Филипп Будковский
© ФК Шахтер Донецк. Филипп Будковский

В среду утром лидер чемпионата Украины - донецкий «Шахтер» - отправился на свой второй тренировочный сбор. На этот раз подопечные Пауло Фонсеки взяли курс в Португалию. Весь тренерский штаб команды уже ждет на месте дислокации. На Пиренеи «горняки» полетели без Филиппа Будковского - форвард теперь будет искать себе новую команду. Остался в Украине Гиорги Арабидзе, который возвращается в дубль.

Сегодня в 16:00 у «Шахтера» уже запланирована первая тренировка. Виктор Коваленко имеет проблему с ахиллом, поэтому занятия проведет под наблюдением медицинской службы. К активным тренировкам уже должен вернуться Богдан Бутко, который восстановился после травмы скулы.

Андрей Борячук:

- Конкуренция всегда была и будет, поэтому будем работать. Готовимся ко второму сбору, уже более веселые, бодренькие, зарядились в Испании. Теперь все на Португалию!

- В Испании было холодно… Чего ждете от Португалии?
- Да, было холодно, были ветра, даже раз выпал снег… А в Португалии не смотрел погоду.

Источник — ТК Футбол

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 25.01.2017 11:20
    +1
    Хто б сумнівався... Варіанти 2: або Зоря, або рассєя... якщо віля буде вийо... - тоді Іллічівець... Іншого вектору в менеджменті ШД - не існує!
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 25.01.2017 11:20
    0
    *Філя
    Ссылка
    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 25.01.2017 11:24
    +1
    В раісю повернеться...
    Ссылка
    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 25.01.2017 11:25
    -1
    В нього зачіска така рагульська...
    Ссылка
    LembergWestUkraine
      LembergWestUkraine, 25.01.2017 11:25
    -2
    В нього зачіска така рагульська...
    Ссылка
    nordik1980
      nordik1980, 25.01.2017 11:38
    -6
    в дк його - буде основним форвардом
    Ссылка
    Игорь Чернышёв
    Игорь Чернышёв, 25.01.2017 11:38
    -8
    LembergWestUkraine, 25.01.2017 11:25
    В нього зачіска така рагульська...
    Рагули жили на западе Украины, учи историю
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 25.01.2017 11:44
    +6
    Игорь Чернышёв, 25.01.2017 11:38
    LembergWestUkraine, 25.01.2017 11:25
    В нього зачіска така рагульська...

    Рагули жили на западе Украины, учи историю
    А потім якимось чудом перемістилися за поребрик - і заселяють більшість території за Уралом, носять лапті та їдять з лопати! Вчи географію!
    Ссылка
    Вячеслав Куценко
    online
      Вячеслав Куценко, 25.01.2017 11:49
    0
    Ну тогда в Зарю, почему бы и нет, явно лишним не будет
    Ссылка
    vancetti
    vancetti, 25.01.2017 11:58
    +1
    Не думаю, что он слабее Ферейры и Блащука. При наличии доверия тренера, думаю,, составил бы им конкуренцию. Жаль, что потенциальный игрок сборной вместо сборов вынужден искать место работы.
    Ссылка
    Игорь Чернышёв
    Игорь Чернышёв, 25.01.2017 12:02
    -9
    M-E-S-S-E-R, 25.01.2017 11:44
    Игорь Чернышёв, 25.01.2017 11:38
    LembergWestUkraine, 25.01.2017 11:25 В нього зачіска така рагульська... Рагули жили на западе Украины, учи историю

    А потім якимось чудом перемістилися за поребрик - і заселяють більшість території за Уралом, носять лапті та їдять з лопати! Вчи географію!
    Рагули где были, там и остались. Чуда не произошло)))
    Ссылка
    M-E-S-S-E-R
      M-E-S-S-E-R, 25.01.2017 12:02
    +7
    vancetti, 25.01.2017 11:58
    Не думаю, что он слабее Ферейры и Блащука. При наличии доверия тренера, думаю,, составил бы им конкуренцию. Жаль, что потенциальный игрок сборной вместо сборов вынужден искать место работы.
    Слабее... Он - таранное бревно (типа Селезнева, Гладкого и т.д....) Остальные - потехничнее и поразноплановее будут!
    Ссылка
    Андрей Штогрин
      Андрей Штогрин, 25.01.2017 12:13
    +1
    лес кругляк пока не пускают в еврозону
    Ссылка
    solova63
      solova63, 25.01.2017 12:14
    0
    LembergWestUkraine, 25.01.2017 11:25
    В нього зачіска така рагульська...
    из Вики: "...По одной из версий, термин
    «рагуль» происходит от
    слова рогатка (rogatka) — так назывались небольшие
    сооружения (будки и
    шлагбаумы), которые на
    перекрёстках дорог Австро-
    Венгрии и Польши служили
    своеобразными таможенными пунктами на
    въездах в города. В
    частности, этой версии
    придерживается писатель и
    публицист Юрий Винничук, исследовавший обычаи и
    культуру Львова. По его
    мнению, рагулями в Австро-
    Венгрии и Польше
    называли жителей
    пригородов Львова, которым позволялось
    проезжать через рогатки в
    город и привозить продукты
    на продажу только ночью, а
    с наступлением рассвета
    они были обязаны покидать пределы города." как то так, ув.Лемберг! уж ты то должен был бы знать
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.