Будковский оказался не нужен Шахтеру

В среду утром лидер чемпионата Украины - донецкий «Шахтер» - отправился на свой второй тренировочный сбор. На этот раз подопечные Пауло Фонсеки взяли курс в Португалию. Весь тренерский штаб команды уже ждет на месте дислокации. На Пиренеи «горняки» полетели без Филиппа Будковского - форвард теперь будет искать себе новую команду. Остался в Украине Гиорги Арабидзе, который возвращается в дубль.
Сегодня в 16:00 у «Шахтера» уже запланирована первая тренировка. Виктор Коваленко имеет проблему с ахиллом, поэтому занятия проведет под наблюдением медицинской службы. К активным тренировкам уже должен вернуться Богдан Бутко, который восстановился после травмы скулы.
Андрей Борячук:
- Конкуренция всегда была и будет, поэтому будем работать. Готовимся ко второму сбору, уже более веселые, бодренькие, зарядились в Испании. Теперь все на Португалию!
- В Испании было холодно… Чего ждете от Португалии?
- Да, было холодно, были ветра, даже раз выпал снег… А в Португалии не смотрел погоду.
Источник — ТК Футбол
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В нього зачіска така рагульська...
Рагули жили на западе Украины, учи историю
LembergWestUkraine, 25.01.2017 11:25 В нього зачіска така рагульська... Рагули жили на западе Украины, учи историю
А потім якимось чудом перемістилися за поребрик - і заселяють більшість території за Уралом, носять лапті та їдять з лопати! Вчи географію!
«рагуль» происходит от
слова рогатка (rogatka) — так назывались небольшие
сооружения (будки и
шлагбаумы), которые на
перекрёстках дорог Австро-
Венгрии и Польши служили
своеобразными таможенными пунктами на
въездах в города. В
частности, этой версии
придерживается писатель и
публицист Юрий Винничук, исследовавший обычаи и
культуру Львова. По его
мнению, рагулями в Австро-
Венгрии и Польше
называли жителей
пригородов Львова, которым позволялось
проезжать через рогатки в
город и привозить продукты
на продажу только ночью, а
с наступлением рассвета
они были обязаны покидать пределы города." как то так, ув.Лемберг! уж ты то должен был бы знать
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