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Михаил МУДРИК: «Мои голы - заслуга всей команды»

Игрок юношеской сборной Украины - о выступлении команды на Кубке Эгейского моря

  • 25.01.2017 11:07
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ФФУ
© ФФУ
Юнацька збірна команда України U-16 посіла третє місце на міжнародному турнірі «Кубок Егейського моря», який проходив у Туреччині. Враженнями від виступів своєї команди на поточному турнірі з прес-службою ФФУ поділився один із лідерів збірної - Михайло Мудрик, який розповів про змагання та поділився своїми враженнями від перебування в таборі збірної.
 
- Виклики до збірної своєї країни - це велика честь для будь-якого футболіста, і я не є виключенням. До того ж - це додаткова мотивація і стимул перемагати.
 
- Якщо говорити безпосередньо про турнір Егейського моря, це перший серйозний турнір для вашої збірної, наскільки цікаво Вам було брати участь в ньому?
- Звичайно, що дуже цікаво, адже в цих змаганнях беруть участь серйозні суперники, проти яких цікаво грати. Є можливість перевірити силу команди та кожного футболіста окремо.
 
- Чи задоволені Ви результатом виступи команди на турнірі?
- Не можу сказати, що задоволені цим результатом. Адже цілі ставимо завжди максимальні. Тренер подякував нам за самовіддачу в усіх матчах, що ми провели на турнірі.
 
- Якщо говорити про старт, то він видався не дуже вдалим - мінімальна поразка від команди Греції. Що відбулося в тому матчі?
- Мені здається, поразка в тій грі була обумовлена перш за все психологією. Ми програли, на мою думку, саме через психологічні проблеми.
 
- В наступному матчі Ви святкували перемогу над командою Чорногорії - 4:1. За рахунок чого вийшла така впевнена перемога?
- Ситуація в групі складалася таким чином, що нам потрібна була тільки перемога, тому відступати не було куди. Нам з самого початку казали, що суперник дуже сильний і, відповідно, налаштовувались на цей матч. Десь суперник дозволив, десь нам вдалось виконати установку на гру, загалом - заслужена перемога.
 
- Матч за третє місце видався також успішним для команди загалом та для Вас особисто…
- Так, я дуже вдячній команді, тому що два моїх голи - це заслуга усієї команди. Також хочу відзначити самовіддачу своїх колег. Коли ти дивишся на своїх партнерів, бачиш як у них горять очі, тож ніякої іншої мотивації не треба.
 

Источник — Федерация футбола Украины

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