Виталий ВЕРНИДУБ: «Задачи Габалы - максимальные»

«Габала» Романа Григорчука завершила тренировочные сборы в Турции на позитивной ноте. Азербайджанский клуб в последнем спарринге одержал победу 2: над македонским клубом «Шкедения». Весь матч сыграли и двое украинцев Дмитрий Безотосный и Виталий Вернидуб. В итоге футболисты получили положительные отзывы тренерского штаба.

Виталий Вернидуб:

- Мы провели очень хорошую работу, хорошо потренировались. Сейчас находимся почти в оптимальной форме. Буквально через 4 дня стартуем в первом матче, поэтому думаю, что для нас этот отрезок очень важен, и мы должны провести его как можно лучше и не думать о втором месте. У нас максимальная задача – только победы в матчах и достижение наилучшего результата.

Дмитри Безотосный

- Только середина чемпионата, мы отстаем от «Карабаха» всего на одно очко, так что все возможно, будем бороться за высокие места. В конце чемпионата уже посмотрим, как оно будет.

Источник — ТК Футбол

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