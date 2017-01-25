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Виталий ВЕРНИДУБ: «Задачи Габалы - максимальные»

Защитник «Галабы» рассказал о подготовке и целях команды на сезон

  • 25.01.2017 10:51
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Виталий ВЕРНИДУБ: «Задачи Габалы - максимальные»
«Габала» Романа Григорчука завершила тренировочные сборы в Турции на позитивной ноте. Азербайджанский клуб в последнем спарринге одержал победу 2:  над македонским клубом «Шкедения». Весь матч сыграли и двое украинцев Дмитрий Безотосный и Виталий Вернидуб. В итоге футболисты получили положительные отзывы тренерского штаба.
 
Виталий Вернидуб:
 
- Мы провели очень хорошую работу, хорошо потренировались. Сейчас находимся почти в оптимальной форме. Буквально через 4 дня стартуем в первом матче, поэтому думаю, что для нас этот отрезок очень важен, и мы должны провести его как можно лучше и не думать о втором месте. У нас максимальная задача – только победы в матчах и достижение наилучшего результата.
 
Дмитри Безотосный
 
- Только середина чемпионата, мы отстаем от «Карабаха» всего на одно очко, так что все возможно, будем бороться за высокие места. В конце чемпионата уже посмотрим, как оно будет.
 

Источник — ТК Футбол

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