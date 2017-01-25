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Желько ЛЮБЕНОВИЧ: «На сборах самое главное – кровать»

Хавбек «Зари» готовится к тяжелой работе в Турции

  • 25.01.2017 10:22
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dynamo.kiev.ua. Желько Любенович
© dynamo.kiev.ua. Желько Любенович

Полузащитник «Зари» Желько Любенович о предстоящем сборе команды в Турции.

- Настроение перед вылетом в Турцию хорошее, рабочее. Отработали больше недели. Велась очень серьёзная работа. Особенно с утра, когда были активные занятия аэробикой. Было непросто. К этому я не привык. Если раньше аэробика была через день, то в этом году – каждое утро.

В целом же, втягивающий сбор отработали хорошо. В Турции тренироваться конечно будет комфортнее, так как здесь было довольно холодно. Кроме того, хочется больше уже поработать с мячом. Да и игр ожидаю тоже.

- Как мы поняли из твоих слов, втягиваться было не тяжело. Непривычно, скорее было заниматься не совсем привычной работой?
- Для меня да. Мне легче было уже вечером, когда была беговая работа. Это было настоящее удовольствие после аэробики (смеётся). На самом деле, вся работа полезна и важна. Хотя не скрою, что заметил, что на аэробике было тяжело всем.

- Сборы в Турции будут почти месяц за исключением двух дней перерыва. Наверняка, кроме физических кондиций, нужно настроиться ещё и морально?
- Не без этого. Но мы привыкли. Так происходит каждый год. Хорошо то, что улетаем на две недели, а потом два дня побудем дома. Это значимые два дня. Мы отдохнём, увидимся с семьями.

- Тебе, как семьянину, наверное, тяжело быть вдали от родных целый месяц?
- Да, тяжело. Но думаю, что больше моему сыну будет тяжелее без меня. Он настолько ко мне привык. Вижу, не хочет, чтобы я улетал.

- Мы видим, что ты помогаешь адаптироваться нашему новичку Анджело Качавенде…
- Первый раз в жизни у него такая работа. Понятное дело, что поначалу ему будет тяжело. Но это нормально и так быть должно. Самое главное то, что ему здесь нравится, и он очень доволен. Говорит, что в жизни не получал столько экипировки (смеётся). На самом деле, доволен, хочет работать и показать себя. 

- А русский язык учить собирается?
- Понемногу учит. Но многое и понимает. Когда я спрашиваю его нужно ли переводить некоторые фразы, он отвечает, что не нужно. Анджело молодой. Язык выучит быстро.

- Он не напоминает тебе самого себя раньше? Ведь ты тоже давным-давно в молодом возрасте приехал в Украину?
- Мы с ним разные. К тому же, ему только исполнилось 18, а мне, когда я приехал, было 24. Я был опытнее. Можно сказать, был готовым футболистом. Ему же ещё многому нужно учиться и много работать. Думаю, у него есть будущее в «Заре».

- Чем голова занята на сборах, кроме тренировок и футбола?
- Кроме футбола она занята только тем, чтобы как можно быстрее лечь спать. Сна на сборах не хватает. Две тренировки в день. Сильно устаёшь. Для меня кровать – самое главное на сборах.

Источник — ФК Заря

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