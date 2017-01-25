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Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы ищем замену Караваеву и Сивакову»

Наставник «Зари» поделился ожиданиями от учебно-тренировочных сборов команды

  • 25.01.2017 10:17
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ФК Заря. Юрий Вернидуб
© ФК Заря. Юрий Вернидуб

Перед отъездом «Зари» на сборы в Турцию на вопросы ответил главный тренер команды Юрий Вернидуб.

- Юрий Николаевич, команда вылетает на сборы в Турцию. Позади втягивающий сбор в Запорожье. Поделитесь мнением, всё ли удалось вам в его проведении, возможно что-то удивило, и, надеемся, ничего не расстроило…
- Наша задача на втягивающем сборе – восстановить физические кондиции и втянуть ребят в работу, что мы и сделали. Большой акцент сделали на работу в тренажёрном зале, аэробику. Посвящали время и беговой работе. То, что хотели, выполнили всё. Сейчас вылетаем в Турцию. Предстоит работа в двухразовом режиме. Обе тренировки будут, непосредственно, с мячами.

- В прошедшем году, к примеру, аэробика была день через день, а в этом нагрузка была серьёзнее. Вы стараетесь восстанавливать ребят разнообразно, грамотно приводя их в тонус…
- С каждым годом, на мой взгляд, нужно добавлять в плане физических кондиций. Ребята растут. Нужно делать шаг вперёд. С каждым годом добавлять что-то новое, для того, чтобы они становились сильнее. Думаю, мы на правильном пути.

- Потихоньку вы находите общий язык с новичками. Но если Гегам Кадимян говорит по-русски, то вот Анджело Качавенда, к сожалению, нет…
- Думаю, адаптация сербского полузащитника много времени не займёт. Нам помогает Желько Любенович, который разговаривает с ним по-сербски, а с нами по-русски. Он поможет ему адаптироваться быстро.

- В целом, до начала чемпионата ещё много времени, но наверняка вы уже определились с заменами Михаилу Сивакову и Александру Караваеву…
- Мы в поисках. Если найдём, то очень хорошо. Если нет, то будем исходить из тех ребят, которые есть в распоряжении. С самого начала турецких сборов будем давать шанс тем ребятам, которые могут закрыть эти позиции для того, чтобы к чемпионату быть готовыми во всеоружии.

- Расскажите немного о сборах в Турции. Чем планирует заниматься команда? О целях и задачах…
- Здесь уже будет работа над повышением технической базы. Будем тщательно работать и над физическими кондициями. Большой объём будет посвящён работе с мячами. Первые сборы будут ещё тяжёлыми. Предстоит беговая работа плюс тренажёрный зал. Второй сбор – более игровой. Самое важное – правильно и хорошо подготовиться к началу весенних игр. 25 февраля, это базовый день, у нас уже игра с «Динамо» и нужно подойти к ней во всеоружии.

- С командой будет восстанавливаться и наш капитан Никита Каменюка…
- Он отправится с нами в Турцию. Будет под постоянным наблюдением нашего доктора и реабилитологов. Они будут подсказывать ему, что делать и как быстрее восстановиться.

- И безусловно ждём ещё новичков…
- По крайней мере, обещали, что должен быть центральный защитник и игрок атакующего плана должен подъехать. Будем ждать, смотреть их. Если приедут, то будет хорошо. Пока что об этом говорить рано. Дождёмся, а потом будем говорить детальнее.

Источник — ФК Заря

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