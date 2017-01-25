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Мунтари вернулся в Италию

Экс-игрок «Милана» присоединился к «Пескаре»

  • 25.01.2017 10:09
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Мунтари вернулся в Италию

Футбольный клуб «Пескара» приобрёл все права на ганского полузащитника Салли Мунтари у «Аль Иттихада». После решения бюрократических вопросов с его бывшим клубом, который согласился отпустить игрока бесплатно, 32-летний хавбек подписал с «Пескарой» контракт до 30 июня 2017 года.
 

Источник — Sport.ua

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