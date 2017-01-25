Мунтари вернулся в Италию

Футбольный клуб «Пескара» приобрёл все права на ганского полузащитника Салли Мунтари у «Аль Иттихада». После решения бюрократических вопросов с его бывшим клубом, который согласился отпустить игрока бесплатно, 32-летний хавбек подписал с «Пескарой» контракт до 30 июня 2017 года.
Источник — Sport.ua
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