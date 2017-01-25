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Рачинская завершила карьеру арбитра

Рефери исполнилось 46 лет

  • 25.01.2017 09:29
  • 851 просмотров
  • 2 комментария
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Sport.ua. Наталья Рачинская
© Sport.ua. Наталья Рачинская

Украинский футбольный арбитр Наталья Рачинская завершила профессиональную карьеру. Причиной ее ухода является возраст. Рачинской исполнилось 46 лет, а это предельный возраст для футбольного судьи.

Наталья Рачинская была профессиональной футболисткой, выступала за киевское «Динамо» и «Тулузу». С 2000 года она стала обслуживать матчи региональных лиг, в 2003 году Наталья дебютировала на профессиональном уровне. С 2011 года работала на матчах УПЛ.

Источник — ТК Футбол

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Комментарии
    canyonic
      canyonic, 25.01.2017 09:44
    +3
    Надеюсь цветы и ценные подарки преподнесут от ФФУ,ПФЛ
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    Patriot UA
      Patriot UA, 25.01.2017 09:51
    +4
    одна із небагатьох адекватних.
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