Рачинская завершила карьеру арбитра

© Sport.ua. Наталья Рачинская

Украинский футбольный арбитр Наталья Рачинская завершила профессиональную карьеру. Причиной ее ухода является возраст. Рачинской исполнилось 46 лет, а это предельный возраст для футбольного судьи.

Наталья Рачинская была профессиональной футболисткой, выступала за киевское «Динамо» и «Тулузу». С 2000 года она стала обслуживать матчи региональных лиг, в 2003 году Наталья дебютировала на профессиональном уровне. С 2011 года работала на матчах УПЛ.

Источник — ТК Футбол

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