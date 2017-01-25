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ПСЖ разбил Бордо и вышел в финал Кубка французской лиги

Ди Мария и Кавани отметились дублями

  • 25.01.2017 08:35
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ФК ПСЖ. Эдинсон Кавани
© ФК ПСЖ. Эдинсон Кавани

Кубок французской лиги. 1/2 финала

«Бордо» – ПСЖ – 1:4
Голы: Ролан, 32 – Ди Мария, 19, 81, Кавани, 60, 74

«Бордо»: Приор, Левчук, Пундже, Гайич, Паллуа (Плашил, 67), Вада (Траоре, 83), Сертич, Малком (Менез, 67), Тулалан, Камано, Ролан.
ПСЖ: Трапп, Маркиньос, Максвелл, Менье, Тиаго Силва, Матюиди, Рабьо, Лукас Моура (Жоржен, 88), Верратти (Нкунку, 79), Ди Мария, Кавани (Бен-Арфа, 83).

Источник — Sport.ua

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