Шальке надолго теряет Рахмана Бабу

© ФК Шальке. Абдул Рахман Баба

Абдул Рахман Баба во время выступления на Кубке африканских наций получил тяжелую травму и выбыл на несколько месяцев.

Во время операции в Аугсбурге у Бабы была диагностирована серьезная травма. У левого защитника сложный разрыв крестообразной связки, а также серьезно поврежден мениск. Операция прошла успешно. На полное восстановление уйдет несколько месяцев.

Источник — ФК Шальке

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