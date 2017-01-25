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Шальке надолго теряет Рахмана Бабу

Футболист получил тяжелую травму на Кубке африканских наций

  • 25.01.2017 08:30
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Метки
ФК Шальке. Абдул Рахман Баба
© ФК Шальке. Абдул Рахман Баба

Абдул Рахман Баба во время выступления на Кубке африканских наций получил тяжелую травму и выбыл на несколько месяцев.

Во время операции в Аугсбурге у Бабы была диагностирована серьезная травма. У левого защитника сложный разрыв крестообразной связки, а также серьезно поврежден мениск. Операция прошла успешно. На полное восстановление уйдет несколько месяцев.

Источник — ФК Шальке

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