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Рауль РИАНЧО: «В Динамо много перспективных игроков»

Член тренерского штаба сборной Украины посетил расположение команды на сборах в Испании

  • 25.01.2017 07:55
  • 855 просмотров
  • 1 комментария
Метки
ФК Динамо Киев. Рауль Рианчо
© ФК Динамо Киев. Рауль Рианчо

Помощник главного тренера национальной сборной Украины Рауль Рианчо впервые находится на сборе не в качестве члена динамовской команды.

Испанец прибыл понаблюдать за тренировками, контрольными матчами и пообщаться с кандидатами в национальную сборную. На вопросы клубного телевидения он сам решил отвечать на языке, который продолжает учить для более эффективной работы с украинскими футболистами.

Источник — ФК Динамо Киев

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Комментарии
    gljdah
      gljdah, 25.01.2017 08:18
    +1
    Понятно изьясняеться, а циган пол-жизни прожил в Украине и всё время на мадьярском разговаривал
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