© ФК Динамо Киев. Рауль Рианчо

Помощник главного тренера национальной сборной Украины Рауль Рианчо впервые находится на сборе не в качестве члена динамовской команды.

Испанец прибыл понаблюдать за тренировками, контрольными матчами и пообщаться с кандидатами в национальную сборную. На вопросы клубного телевидения он сам решил отвечать на языке, который продолжает учить для более эффективной работы с украинскими футболистами.

Источник — ФК Динамо Киев

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.