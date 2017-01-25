Челси отдал защитника в Брайтон

© ФК Челси. Фикайо Томори

19-летний защитник «Челси» Фикайо Томори переходит в «Брайтон», за который будет выступать на правах аренды до конца сезона. Томори впервые будет выступать на правах аренды за другой клуб.

Игрок, способный сыграть в центре обороны и на позиции правого защитника, является воспитанником «Челси» и в составе команд академии выигрывал МКА и Молодёжную Лигу УЕФА в течение двух сезонов подряд — 2014/15 и 2015/16.

Томори также получил награду «Игрок года клубной академии» в прошлом сезоне и дебютировал в АПЛ в заключительном матче прошлого сезона, когда «синие» сыграли на своем поле вничью с «Лестером» (1:1).

В текущем сезоне «Брайтон» идет на 2-м месте в Чемпионшипе и отстаёт от лидирующего «Ньюкасла» на 1 очко.

Источник — ФК Челси

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