Динамо в Испании: Ребров следит за молодежью

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Во вторник киевское «Динамо» провело две тренировки в Футбольном центре Марбельи.

Во время утренней в тренировочном центре рядом с первой командой, на одном из соседних полей, работала и динамовская молодежь – команды U-19 и U-21 под руководством Юрия Мороза и Унаи Мельгосы. Таким образом, практически весь футбольный центр заполонили более полусотни футболистов в динамовской экипировке.

Теплая, безоблачная погода, прекрасная инфраструктура Marbella Football Center, качественные поля – все это способствовало хорошему настроению ребят, которые работали с большим желанием.

За тренировкой первой команды с самого утра внимательно наблюдал ассистент главного тренера национальной сборной Украины Рауль Рианчо. Экс-динамовец был и на вечернем занятии «бело-синих», пообщался с тренерским штабом, узнал, как обстоят дела у действующих сборников и кандидатов в сборную.

Тренировка молодежек завершилась чуть позже, чем у основной команды, и старшие ребята какое-то время перед возвращением в отель понаблюдали за их занятием. А молодые ребята, проходящие сборы с «основой», были рады встретить тренеров и персонал U-21 и U-19, поделиться своими впечатлениями.

Дольше других на тренировке молодежного состава оставались генеральный директор Резо Чохонелидзе и главный тренер Сергей Ребров, который пообщался с наставниками этих команд. К слову, сегодня стало окончательно известно, что все оставшиеся контрольные матчи динамовских молодежек состоятся в Футбольном центре Марбельи, так что они будут на виду у Сергея Станиславовича.

Утренняя тренировка первой команды была насыщена различными упражнениями, как игровыми, так и ориентированными на тренинг разных групп мышц. А вот вечернее было посвящено работе с мячом, а также тактическим упражнениям, проводимым практически на всем поле. Вот только одни ворота были выдвинуты немного ближе к центру поля.

Несмотря на то, что день выдался весьма насыщенным, в конце тренировки игрокам была предложено беговое упражнение. Тем не менее, даже после таких нагрузок у ребят присутствует желание оставаться на поле и работать индивидуально. После дневного занятия это сделали некоторые молодые игроки, а после вечернего – их опытные товарищи.

В среду «Динамо» проведет свой третий матч на тренировочном сборе. Товарищеская встреча с австрийским «Лиферингом» состоится на Муниципальном стадионе Марбельи, где «бело-синие» провели свой первый матч на нынешнем сборе, обыграв «Санкт-Паули». Начало встречи – в 16:00 по киевскому времени (15:00 по местному времени).

Источник — ФК Динамо Киев

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