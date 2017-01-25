Наполи одолел Фиорентину и вышел в полуфинал Кубка Италии

Кубок Италии. 1/4 финала
«Наполи» – «Фиорентина» – 1:0
Гол: Кальехон, 71
«Наполи»: Рейна, Альбиоль, Стринич (Маджо, 61), Хюсай, Максимович, Гамшик (Аллан, 82), Диавара, Кальехон, Зелиньски, Инсинье, Паволетти (Мертенс, 64).
«Фиорентина»: Тэтэрушану, Оливера, Томович, Астори, Весино, Санчес, Кристофоро (Иличич, 75), Бадель (Эль-Бабакар, 84), Бернардески (Валеро, 75), Кьеза, Калинич.
Предупреждения: Санчес (28), Оливера (37), Астори (45), Томович (62), Хюсай (67), Эль-Бабакар (90), Кьеза (90), Инсинье (90)
Удаления: Хюсай (90), Оливера (90)
Источник — Sport.ua
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