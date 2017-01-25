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Наполи — Фиорентина — 1:0. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча Кубка Италии «Наполи» — «Фиорентина»

  • 25.01.2017 07:45
  • 112 просмотров
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В поединке 1/4 Кубка Италии «Наполи» — «Фиорентина» минимальную победу одержали хозяева. В полуфинал вышла неаполитанская команда.

Источник — Sport.ua

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