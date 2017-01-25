Заря расторгла контракт с Банасевичем

© ФК Заря. Максим Банасевич

Луганская «Заря» расторгла контракт по обоюдному согласию с 21-летним полузащитником Максимом Банасевичем, который получил статус свободного агента.

Максим выступал в «Заре» начиная с сезона 2012/2013. За время, проведенное в стане «черно-белых», футболист дважды выходил на поле в матчах Кубка Украины. Привлекался к тренировкам основной команды, но закрепиться в составе не сумел.

В основном же Максим Банасевич был задействован в играх Ю-21. Под руководством Владимира Микитина он сыграл 54 матча. На счету футболиста также 4 игры за Ю-19.

Источник — ФК Заря

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