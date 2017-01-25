Артем БЕСЕДИН: «Мы почувствовали вкус победы»

© ФК Динамо Киев. Артем Беседин

Автор первого гола киевского «Динамо» в 2017 году (в игре против «Санкт-Паули») Артем Беседин поделился впечатлениями от работы на тренировочном сборе.

- Артем, позади первая неделя сборов. Ощутим ли прогресс в плане набора формы?

- Конечно, с каждым днем чувствую, что все лучше и лучше проявляю себя на поле. На этом сборе мы больше работаем с мячом, для футболистов это очень хорошо. С каждым днем набираем все лучшие кондиции. В первые дни было непросто, а сейчас уже втянулись. Если эту неделю отработаем так, как и предыдущую, то, думаю, до конца сбора все будем в оптимальных кондициях.

- Как отражается на подготовке присутствие новых игроков? Расскажи на собственном опыте, легко ли влиться в работу первой команды?

- Конечно, я знаю по себе, что нужно какое-то время на то, чтобы адаптироваться. Но дубль и «Динамо» U-19 работают по той же программе, и для новых игроков не составляет большого труда втянуться в этот процесс. Вся команда их знает, и они всю команду знают. Молодых ребят в первой команде очень хорошо принимают, так что никаких проблем.

- В первых двух контрольных матчах ожидали более серьезного сопротивления или, наоборот, более легких игр?

- Первый матч в году в любом случае был бы непростым. Но мы очень неплохо сыграли, и в первом тайме, и во втором. Самое главное – что мы выиграли, почувствовали вкус победы. Вторую игру тоже провели успешно, открылось второе дыхание. Считаю, что, для двух первых игр в году, мы выглядели неплохо. Все старались, но, конечно, многое не получалось. Всегда есть, над чем работать. Время еще есть, будем исправлять ошибки и готовиться к чемпионату.

- Вы уже делали разбор этих матчей, тренер уже указывал на ошибки?

- Да, Сергей Станиславович уже указывал нам на ошибки, но сказал, что на завтра будет готова видеонарезка этих двух матчей, и мы будем их разбирать более детально.

Источник — ФК Динамо Киев

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