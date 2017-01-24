Ворскла арендует Сергея Мякушко

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Полузащитник киевского «Динамо» Сергей Мякушко продолжит карьеру в «Ворскле». Как стало известно, 23-летний футболист подпишет с полтавчанами арендное соглашение сроком до конца текущего сезона. Хавбек уже вылетел в Турцию, где проводит сборы команда Василия Сачко.



Ранее сообщалось, что Мякушко может перебраться в «Зарю» на правах аренды. Юрий Вернидуб хотел подписать арендное соглашение с динамовцем сроком до конца календарного года, в то время как «Динамо» готово было отдать игрока в аренду только до лета.



Напомним, в текущем сезоне Сергей Мякушко не провел ни одного матча за первую команду «Динамо» и всего дважды попадал в заявку.

Источник — Footboom

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