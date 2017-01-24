Алавес вышел в полуфинал Кубка Испании

«Алавес» – «Алькоркон» - 0:0
«Алавес» – Ортола, Гарсия Карнеро, Вигарай, Руано, Феддаль, Торрес, Крстичич, Катаи (Дейверсон, 84), Сантос, Токеро (Ибаи Гомес, 46), Собрино (Маркос Льоренте, 46).
«Алькоркон» – Хименес, Эльхесабаль, Нелсон, Вега, Овона, Тропи, Перес (Торибио, 73), Рей (Луке, 58), Иви, Хименес, Плано (Кадир, 73).
Предупреждения: Руано (68), Вигарай (73).
Первый матч: 2:0.
Источник — Sport.ua
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