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Алавес вышел в полуфинал Кубка Испании

Аутсайдер Примеры будет представлен в 1/2 финала

  • 24.01.2017 23:10
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«Алавес» – «Алькоркон» - 0:0

«Алавес» – Ортола, Гарсия Карнеро, Вигарай, Руано, Феддаль, Торрес, Крстичич, Катаи (Дейверсон, 84), Сантос, Токеро (Ибаи Гомес, 46), Собрино (Маркос Льоренте, 46).
«Алькоркон» – Хименес, Эльхесабаль, Нелсон, Вега, Овона, Тропи, Перес (Торибио, 73), Рей (Луке, 58), Иви, Хименес, Плано (Кадир, 73).

Предупреждения: Руано (68), Вигарай (73).

Первый матч: 2:0.

Источник — Sport.ua

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