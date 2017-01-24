КАН. Конго и Марокко выходят в плей-офф

«Того» – «ДР Конго» - 1:3
Голы: 0:1 – 29 Кабананга, 0:2 – 54 Мубеле, 1:2 – 69 Лаба, 1:3 – 80 Мпоку.
«Того» – Тшагуни (Менса, 23), Уро-Акорико, Акакпо, Даконам, Атакора, Букари (Ромао, 78), Доссеви (Лаба, 67), Гакпе, Айите, Бебу, Адебайор.
«ДР Конго» – Матампи, Мбемба, Тиссеран, Мпеко, Бокади, Мулумбу, Кебано (Мпоку, 59), Мутамбала, Мубеле (Ботака, 67), Болинги, Кабананга (Бокила, 83).
Предупреждение: Матампи (90).
«Марокко» – «Кот-д`Ивуар» - 1:0
Гол: 1:0 – 64 Алиуи.
«Марокко» – Мохамеди, Бенатия, да Кошта, Мендиль, Эль-Ахмади, Дирар, Буссуфа, Саисс, Фажр (Оббади, 83), Эн-Несири, Бухаддуз (Алиуи, 42; Бутаиб, 90).
«Кот-д`Ивуар» – Гбоуо, Дели, Канон, Байи, Кессиэ (Градель, 84), Дукуре (Сери, 52), Диэ, Заа (Коджиа, 75), Орье, Бони, Калу.
Предупреждения: Бенатия (30), Байи (58), Заа (70), Эль-Ахмади (82), Мохамеди (87).
Источник — Sport.ua
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