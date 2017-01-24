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КАН. Конго и Марокко выходят в плей-офф

Кот-д'Ивуар остается за бортом турнира

  • 24.01.2017 23:09
  • 275 просмотров
  • 1 комментария
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«Того» – «ДР Конго» - 1:3
Голы:  0:1 – 29 Кабананга,  0:2 – 54 Мубеле,  1:2 – 69 Лаба,  1:3 – 80 Мпоку.

«Того» – Тшагуни (Менса, 23), Уро-Акорико, Акакпо, Даконам, Атакора, Букари (Ромао, 78), Доссеви (Лаба, 67), Гакпе, Айите, Бебу, Адебайор.
«ДР Конго» – Матампи, Мбемба, Тиссеран, Мпеко, Бокади, Мулумбу, Кебано (Мпоку, 59), Мутамбала, Мубеле (Ботака, 67), Болинги, Кабананга (Бокила, 83).

Предупреждение: Матампи (90).

«Марокко» – «Кот-д`Ивуар» - 1:0
Гол:  1:0 – 64 Алиуи.

«Марокко» – Мохамеди, Бенатия, да Кошта, Мендиль, Эль-Ахмади, Дирар, Буссуфа, Саисс, Фажр (Оббади, 83), Эн-Несири, Бухаддуз (Алиуи, 42; Бутаиб, 90).
«Кот-д`Ивуар» – Гбоуо, Дели, Канон, Байи, Кессиэ (Градель, 84), Дукуре (Сери, 52), Диэ, Заа (Коджиа, 75), Орье, Бони, Калу.

Предупреждения: Бенатия (30), Байи (58), Заа (70), Эль-Ахмади (82), Мохамеди (87).

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Brian10
    online
      Brian10, 24.01.2017 23:49
    0
    Мда...Кот-д`Ивуар и Алжир два главных розачерования этого Кубка Африки. Совершенно ничего выдающегося не показали.
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