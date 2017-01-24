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Ливерпуль предложил Коутиньо новый контракт

Бразильцу предложат новые условия

  • 24.01.2017 22:12
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Клуб начал переговоры с представителями Филипе Коутиньо по поводу нового соглашения, пишет Sky Sports.

Бразилец уже переподписывал контракт на улучшенных условиях в 2015 году, однако «Красные» стремятся вознаградить его за ту впечатляющую форму, которую он показывает в этом сезоне.

Коутиньо, лишь недавно вернувшийся в строй после шестинедельного отсутствия в связи с травмой связок голеностопа, забил шесть голов в 18 матчах за Ливерпуль в текущей кампании.

Двадцатичетырехлетний игрок перешел в Ливерпуль в январе 2013 года из Интера и быстро зарекомендовал себя в качестве игрока основного состава команды под руководством Брендана Роджерса.

После прихода Юргена Клоппа на пост менеджера Ливерпуля в октябре 2015 года Коутиньо, возможно, достиг на данный момент лучшей формы в своей карьере, забив с тех пор 17 голов в 51 матчах.

Неудивительно, что, благодаря впечатляющим выступлениям, в последнее время полузащитника регулярно связывают с переходом в Барселону. Так, чемпион мира в составе сборной Бразилии Ривалдо высказал мнение, что его соотечественник обладает всеми качествами, чтобы заблистать на «Камп Ноу».

Коутиньо, скорее всего, появится в стартовом составе Ливерпуля в ответном полуфинальном матче Кубка лиги против Саутгемптона, который состоится на «Энфилде» в среду и в котором «Красным» предстоит отыграть отставание в один мяч после первой встречи в гостях.

Источник — Фан-сайт ФК Ливерпуль

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