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Владимир КНЫШ: «На просмотре четыре футболиста»

Главный тренер «Нефтяника» поделился последними новостями из стана команды

  • 24.01.2017 20:55
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Вчора 23-го січня команда зібралась після зимової відпустки, окрім Вечтомова та Арвеладзе ви ще когось не дорахувались із членів команди?
Усі приїхали, усі слава Богу здорові, усі тренуються. Всі гравці, що у нас на контракті зараз знаходяться на базі і тренуються в загальній групі, жодного хворого.

Є інформація, про те, що Олександра Логінова запросили на перегляд в «Олімпік».
Так, він мав таке запрошення, але вже повернувся назад і тренується в загальній групі.

Ви вже провели два тренування, наскільки багато в плані фізичної підготовки хлопці втратили за час відпустки?
Перше враження, що усі в чудовій формі, практично ніхто не набрав лишніх кілограмів за час відпустки. Видно, що хлопці не тільки відпочивали під час відпустки, а ще і підтримували фізичну форму. Візуально видно, що усі зараз в нормальному стані, і лікарі підтверджують, що всі показники в нормі.

Можете поділитись інформацією кого з нових гравців запрошено на перегляд?
На даний час у нас на перегляді чотири нових футболісти, але з відомих причин прізвища називати не буду. Лише скажу, що їх прізвища, по мірках першої ліги, досить таки відомі.

Які плани що до проведення підготовки перед початком весняної частини змагань?
З 23-го січня по 3-є люте працюємо в Охтирці. Працюємо в трьохразовому режимі: перше заняття – зал і тренажерний зал, друге – теоретичні заняття, а в вечері – бігова робота по доріжках на стадіоні, або в лісі. Так ми практично будемо працювати до третього лютого за виключенням тих днів на які заплановано контрольні ігри, 30 січня проведемо гру з «Геліосом», а 3 лютого з дублем «Дніпра». В рамках другого збору з 7-го лютого по 16-те лютого ми будемо приймати участь в турнірі на Кубок Пожечевського. На третій УТЗ ми вже маємо план занять, але ще не визначено місце проведення цього збору.

Источник — ФК Нефтяник-Укрнефть

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