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Палермо в третий раз за сезон остался без главного тренера

Эудженио Корини подал в отставку

  • 24.01.2017 20:41
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Палермо в третий раз за сезон остался без главного тренера

Эудженио Корини подтвердил, что он подал в отставку с поста главного тренера «Палермо».

Сицилийцы занимают 19-ю строчку в турнирной таблице серии А, одержав лишь две победы в нынешнем сезоне.

Это уже третья отставка главного тренера «Палермо» с начала чемпионата.

- Хочу сказать лишь одну вещь, - цитирует Football Italia Корини. - И напомню, что всегда был честен с вами. Это совершенно сознательное и адекватное решение. Оно причинило мне много боли, но кажется мне справедливым и логичным.

Я всегда говорил, как хорошо я отношусь к этому клубу, городу и фанатам, и готов повторить это много раз.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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