ФФУ продолжает подготовку чемпионата Украины для воинов АТО

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24 січня у Федерації футболу України відбулася робоча нарада з проведення чемпіонату України серед військовослужбовців-учасників АТО. У нараді взяли участь представники державних структур сектору безпеки та оборони, а також представники організації "Українці разом!", яка об’єднує учасників АТО.



В ході наради перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко підкреслив, що метою змагань є реабілітація та якісне дозвілля учасників АТО. За словами Вадима Костюченка, керівництво ФФУ забезпечить високий рівень проведення змагань, їх відвідають тренери та гравці національної збірної України.



Учасники організаційного комітету обговорили норми Положення з проведення цього турніру, який буде проводитись у два кола: навесні та восени 2017 року. За попередньою домовленістю матчі гратимуться в суботу та неділю. Сезон відкриється матчем між збірною «Всеукраїнської ліги учасників АТО» та національної збірної України серед ветеранів.



Також на зустрічі обговорювалися принципи формування команд: до їх складу увійдуть діючі та демобілізовані військовослужбовці, які брали участь у проведенні антитерористичної операції. Перед початком змагань державні силові установи, які сформують футбольні команди, домовились підписати Меморандум про умови чесної гри.



За підсумками конструктивної розмови була прийнята низка рішень, згідно з якими вже у наступному 2017 році футбольний турнір для героїв АТО вийде на новий, більш якісний організаційний рівень.



Нагадаємо, що наприкінці 2016 року було вирішено створити Громадську спілку «Всеукраїнська футбольна ліга учасників АТО», яку очолив Мирон Маркевич та яка функціонуватиме під патронатом ФФУ, Міністерства оборони України та Міністерства молоді та спорту України. Першим кроком стало створення організаційного комітету з проведення турніру, до якого увійшли представники усіх силових структур, задіяних у змаганнях.



«Всеукраїнська футбольна ліга учасників АТО» буде внесено до календаря спортивно-масових заходів ФФУ, як і футбольний турнір для військовослужбовців «Кубок захисника України».

Источник — Федерация футбола Украины

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