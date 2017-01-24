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Олимпик проведет спарринг с молодежной командой

1 февраля дончане отправятся в Турцию на сборы

  • 24.01.2017 20:33
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Метки
ФК Олимпик
© ФК Олимпик

«Олимпик» продолжает подготовку ко второй части сезона. Вылет из турнира Макарова несколько скорректировал планы тренерского штаба, но это ничуть не повлияло на рабочую атмосферу в команде.

Во вторник, 24 января, футболисты «Олимпика» провели тренировку на базе в Счастливом. Всю неделю «олимпийцы» будут тренироваться в режиме одноразовых ежедневных тренировок, а в понедельник, 30 января, сыграют спарринг со своей молодежной командой.

На следующий день после контрольного матча Роман Санжар предоставит футболистам выходной, а утром 1 февраля команда соберется в Борисполе, откуда возьмет курс на турецкую Анталию. Учебно-тренировочный сбор в Турции продлится с 1 по 18 февраля.

Источник — ФК Олимпик

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