Давид ДЕ ХЕА: «Хочу выиграть Кубок лиги»

Давид Де Хеа надеется, что сможет собрать полную коллекцию английских трофеев уже в этом сезоне. Голкипер «Юнайтед» выигрывал Премьер Лигу, Кубок Англии и Коммьюнити Шилд, однако ещё ни разу не становился обладателем Кубка английской лиги.



«Эта особенная игра, потому что в случае победы, вы отправляетесь на «Уэмбли», а это стадион, куда мы всегда стремимся, - сказал Де Хеа в интервью MUTV перед ответным матчем полуфинала Кубка Лиги против «Халл Сити». – Мы неплохо сыграли на «Олд Траффорд» и ведем с преимуществом в два мяча, но понимаем, что «Халл» постарается устроить нам настоящую войну. Мы должны показать хороший футбол, чтобы добиться нужного результата».



«Я действительно хочу выиграть этот турнир. У меня нет медали победителя Кубка Лиги, и я буду очень рад, если завоюю её. Мы всегда голодны до побед, ведь мы - «Манчестер Юнайтед». Мы всегда будем стремиться на «Уэмбли», потому что хотим только одного – победы».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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