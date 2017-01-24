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Давид ДЕ ХЕА: «Хочу выиграть Кубок лиги»

Голкипер «МЮ» призывает партнеров серьезно отнестись к предстоящему матчу против «Халл Сити»

  • 24.01.2017 20:21
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Давид Де Хеа надеется, что сможет собрать полную коллекцию английских трофеев уже в этом сезоне. Голкипер «Юнайтед» выигрывал Премьер Лигу, Кубок Англии и Коммьюнити Шилд, однако ещё ни разу не становился обладателем Кубка английской лиги.

«Эта особенная игра, потому что в случае победы, вы отправляетесь на «Уэмбли», а это стадион, куда мы всегда стремимся, - сказал Де Хеа в интервью MUTV перед ответным матчем полуфинала Кубка Лиги против «Халл Сити». – Мы неплохо сыграли на «Олд Траффорд» и ведем с преимуществом в два мяча, но понимаем, что «Халл» постарается устроить нам настоящую войну. Мы должны показать хороший футбол, чтобы добиться нужного результата».

«Я действительно хочу выиграть этот турнир. У меня нет медали победителя Кубка Лиги, и я буду очень рад, если завоюю её. Мы всегда голодны до побед, ведь мы - «Манчестер Юнайтед». Мы всегда будем стремиться на «Уэмбли», потому что хотим только одного – победы».

Источник — Фан-сайт Манчестер Юнайтед

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