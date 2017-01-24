CAS отклонил апелляцию Сербии на включение Косово в УЕФА

Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Футбольной ассоциации Сербии на включение Косово в состав УЕФА. Об этом сообщается на официальном сайте суда.



Сербская сторона делала акцент на том, что членство в организации может получить только та национальная ассоциация, чья страна находится на территории Европы и официально признана ООН в качестве независимого государства. На данный момент ООН официально не признала Косово, однако большинство государств-членов организации это сделали. Именно в связи с этим решение УЕФА было признано правомерным.



Напомним, решение о включении Федерации футбола Косова в состав УЕФА было принято на конгрессе организации в мае 2016 года. Также в ряды организации включили Гибралтар. Футбольные команды этих стран впервые принимают участие в отборочном турнире к чемпионату мира.

Источник — Sportbox

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.