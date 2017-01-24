Сталь обыграла Тыргу-Муреш в спарринге

24 января. 16:00. Белек. Стадион «Papillon sports». Контрольный матч.
«Сталь» - «АСА Тыргу-Муреш» (Румыния) - 2:0 (1:0)
Голы: Васин 45+1 (с пенальти), Комвалиус 54
«Сталь»: Бандура (Панькив 46), Павлюк (Воронин 46), Кравченко (Шабанов 46), Ищенко (Кравченко 69), Пашаев (Довгий 46), Каленчук (кап) (Карасюк 46), Васин (Месхи 46), Э.Малакян (Задерака 46), Г.Малакян (Климчук 46), Карикари, Дебелко (Комвалиус 46)
«Тыргу-Муреш» (стартовый состав): Пап, Мурешан (кап), Менди, Ругкалас, Константин, Дика, Петрис, Николита, Чиолачу, Бафтои, Велайос.
Предупреждения: Каленчук 6, Кравченко 83, Задерака 87 – Дика 2, Менди 26, Мурешан 31, Константин 43, Бафтои 45, Бальчу 64
Удаление (с правом замены): Менди 36 (второе предупреждение)
Источник — ФК Сталь Каменское
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