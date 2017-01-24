Карпаты не смогли обыграть Акжайик из Казахстана

Після перемоги над узбецьким «Олмаликом» на карпатівців чекав вечірній спаринг проти казахського «Акжайика». Було очевидно, що Олег Дулуб, на другий поспіль товариський матч, випробує зовсім інших гравців. На противагу активним у ранковій грі Чачуа та Мірошніченку у стартовому складі на гру з казахами вийшли досвідчені лідери Худоб’як та Ксьонз.
«Карпати» – «Акжайик» (Казахстан) – 0:0
«КАРПАТИ»: Боровик, Ксьонз, Нестеров, гравець на перегляді, гравець на перегляді (Мірошніченко, 46), Філімонов, Завійський (Чачуа, 46), Кльоц, Худоб’як, гравець на перегляді, гравець на перегляді.
Головний тренер – Олег Дулуб.
«АКЖАЙИК»: Шабанов, Шабаєв, Ніколіч, Одібе, Омаров, Говідаріца, Коронель, Рубіо, Сергеєнко, Азуко, Дутченко.
Головний тренер – Вахід Масудов.
Источник — ФК Карпаты
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