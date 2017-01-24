Карпаты не смогли обыграть Акжайик из Казахстана

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Після перемоги над узбецьким «Олмаликом» на карпатівців чекав вечірній спаринг проти казахського «Акжайика». Було очевидно, що Олег Дулуб, на другий поспіль товариський матч, випробує зовсім інших гравців. На противагу активним у ранковій грі Чачуа та Мірошніченку у стартовому складі на гру з казахами вийшли досвідчені лідери Худоб’як та Ксьонз.

«Карпати» – «Акжайик» (Казахстан) – 0:0



«КАРПАТИ»: Боровик, Ксьонз, Нестеров, гравець на перегляді, гравець на перегляді (Мірошніченко, 46), Філімонов, Завійський (Чачуа, 46), Кльоц, Худоб’як, гравець на перегляді, гравець на перегляді.



Головний тренер – Олег Дулуб.



«АКЖАЙИК»: Шабанов, Шабаєв, Ніколіч, Одібе, Омаров, Говідаріца, Коронель, Рубіо, Сергеєнко, Азуко, Дутченко.



Головний тренер – Вахід Масудов.

Источник — ФК Карпаты

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