Паулу ФОНСЕКА: «В Португалии нас ждет больше контрольных спаррингов»

Два дня отдыха между зарубежными сборами получил «Шахтер». Уже завтра «горняки» возьмут курс на Португалию, где проведут вторую часть сборов. Уже ждет подопечных на своей родине Паулу Фонсека. Перед отлетом на Пиренеи наставник «Шахтера» подвел итоги первого этапа подготовки команды. В общем, остался довольным самоотдачей подопечных после длительного отпуска. Напомним, в Испании «горняки» провели только один контрольный спарринг, в котором победили польскую «Краковию» 2: 0. Фонсека отметил: впереди еще много работы, а вместе с тем - и возможностей для совершенствования:



- Да, в Испании нам немного не повезло с погодой: был сильный ветер, дождь и даже снег. Но футболисты хорошо себя проявили и удачно поработали. Матч с «Краковией» показал, как игроки готовились в течение всей недели. На достигнутом останавливаться не собираемся. Надеюсь, погодные условия в Португалии будем способствовать нашим планам. Там нас ждет еще больше контрольных спаррингов.

Источник — ТК Футбол

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