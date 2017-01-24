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Кадар снова не играл в товарищеском матче Леха

Венгерский защитник наблюдал за матчем с трибуны

  • 24.01.2017 19:16
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AFP. Тамаш Кадар
© AFP. Тамаш Кадар

Как сообщает przegladsportowy.pl, защитник «Леха» Тамаш Кадар не принимал участие в сегодняшнем товарищеском матче своей команды против «Берое».

Венгр, которым интересуется «Динамо» наблюдал за поединком с трибуны.

Ранее польские СМИ информировали о том, что Кадара берегут для трансфера и опасаются, что игрок получит травму. Именно по этой причине Тамаш также не играл в спарринге против «Уфы».

Источник — Динамомания

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