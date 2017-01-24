Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака обвиняется в расизме, сообщает The Telegraph. Швейцарский хавбек албанского происхождения уже был допрошен полицией по этому делу.

Сообщается, что Джака оскорбил на расовой почте сотрудника лондонского аэропорта Хитроу. Инцидент произошел через день после победы «Арсенала» над «Бернли» (2:1) в гостевом матче 22-го тура чемпионата Англии, в котором Джака был удален с поля. Футболист провожал в аэропорт друга, но того не пустили на самолет из-за того, что посадка на рейс уже закончилась. В результате разозленный Джака на немецком языке оскорбил сотрудника аэропорта.

Источник — Спорт-Экспресс в России

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