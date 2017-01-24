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Тибо КУРТУА: «Предпочитаю завоевывать трофеи, чем ехать в Китай»

Голкипер «Челси» не собирается покидать Лондон

  • 24.01.2017 19:07
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Голкипер «Челси» Тибо Куртуа признался, что еще никогда не чувствовал себя таким счастливым на «Стэмфорд Бридж», поэтому даже роскошный контракт в Китае не заставит его уйти. 24-летний бельгиец является одним из самых надежных голкиперов Премьер-Лиги в текущем сезоне, пропустив всего 15 голов. По словам Куртуа, он добился большого прогресса в своей игре и теперь о смене клуба не думает.

«Я никогда не чувствовал себя в «Челси» так хорошо, как сейчас. На поле я совершаю важные спасения и всегда стараюсь помочь. Я сильно прибавил за последние пару лет и чувствую себя очень уверенно».

«У нас в команде сложилась отличная атмосфера, все смеются и шутят друг над другом. Мы прилагаем все усилия на благо команды, и нам это нравится».

«Да, некоторые игроки сейчас больше сконцентрированы на том, что они будут делать после завершения карьеры. Именно поэтому они уезжают в Китай, гарантируя себе безбедную старость».

«Но лично я предпочитаю играть в больших командах, зарабатывать меньше денег, но при этом выигрывать важные трофеи», - приводит слова Куртуа Goal.

Источник — Fapl.ru

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