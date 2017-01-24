МАРКЕВИЧ: «Переход Караваева в Фенербахче – плюс для сборной Украины»

Куратор збірних України Мирон Маркевич оцінив перші результати зимового міжсезоння.
«Цієї зими багато футболістів пробують працевлаштуватися в різних країнах. Хлопці шукають стабільності в різних куточках світу. І це природньо, бо в Україні ситуації нині не з найкращих. Не про такий розвиток футболу ми мріяли. Видно, причина в тому, що в України є важливіші справи за футбол.
Та все одно збірна України має крокувати вперед. Було б добре, якби наші футболісти опинялися у сильних командах. Ось Олександр Караваєв став гравцем «Фенербахче». Це добре для нього і для збірної України, бо Олександр потрапив у топ-клуб Туреччини. Які перспективи Євгена Селезньова? Не можу оцінити, бо дуже мало знаю про його нову команду», - сказав Маркевич.
Источник — ПлюсСпорт
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