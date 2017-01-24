Гарри КЕЙН: «Удивлюсь, если кто-то из партнеров захочет покинуть клуб»

© strettynews.com. Гарри Кейн

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не собирается покидать лондонский клуб, и будет очень удивлен, если кто-то из одноклубников сделает подобное.

«Я удивлюсь, если кто-то из моих товарищей по команде захочет уйти. «Тоттенхэм» движется вперед, в клубе много что происходит, нам просто не хватает последнего шага — начать выигрывать трофеи.



Уйти сейчас из «Тоттенхэма» — это будет глупо. У нас есть один из лучших тренеров в мире, это огромное преимущество. Скоро у «Тоттенхэма» будет новый стадион. Как видите, перспективы на редкость хороши», — сказал Кейн.

Источник — Sky Sports

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