Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Гарри КЕЙН: «Удивлюсь, если кто-то из партнеров захочет покинуть клуб»

Форвард «Тоттенхэма» не собирается переходить в другую команду

  • 24.01.2017 17:34
  • 185 просмотров
  • 0 комментария
Метки
strettynews.com. Гарри Кейн
© strettynews.com. Гарри Кейн

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн не собирается покидать лондонский клуб, и будет очень удивлен, если кто-то из одноклубников сделает подобное.

«Я удивлюсь, если кто-то из моих товарищей по команде захочет уйти. «Тоттенхэм» движется вперед, в клубе много что происходит, нам просто не хватает последнего шага — начать выигрывать трофеи.

Уйти сейчас из «Тоттенхэма» — это будет глупо. У нас есть один из лучших тренеров в мире, это огромное преимущество. Скоро у «Тоттенхэма» будет новый стадион. Как видите, перспективы на редкость хороши», — сказал Кейн.

Источник — Sky Sports

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.