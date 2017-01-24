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Сергей ПАЛКИН: «Бланко-Лещук – это открытие нынешнего сезона в ЧУ»

Гендиректор «Шахтера» прокомментировал трансфер аргентинца из львовских «Карпат»

  • 24.01.2017 17:18
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Сергей Палкин и Густаво Бланко-Лещук
© Сергей Палкин и Густаво Бланко-Лещук

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о деталях трансфера Густаво Бланко-Лещука в донецкий клуб.

– Я считаю, что Бланко-Лещук – это открытие нынешнего сезона в чемпионате Украины, – отметил Сергей Палкин. – Мы за ним начали следить, как только он попал в «Карпаты».  Во львовской команде Густаво раскрылся, и мы должны быть благодарны «Карпатам» за то, что они нашли такого футболиста. Признаться, переговоры с львовянами были сложными и долгими, но в итоге все прошло на высшем уровне и мы заключили контракт с нападающим.

– Сергей Анатольевич, в «Шахтере» сейчас четыре игрока на позицию форварда: Бланко-Лещук, Феррейра, Будковский и Борячук. Кто из этих исполнителей останется, а кто, возможно, покинет команду?
– Да, на сегодня у нас четыре футболиста фактически на одну позицию, но, думаю, в ближайшее время тренерский штаб примет решение по данной ситуации.

– Кроме Бланко Лещука, планируются ли еще трансферы?
– Еще за два месяца до открытия трансферного окна мы говорили о том, что если подписания и будут, то максимум один-два игрока. Одно приобретение мы уже сделали, а дальше будет видно, ситуация меняется каждую неделю. До конца сборов еще много времени, но на данный момент особой потребности в покупке новых футболистов у нас нет.

– Насколько сложно было договориться с «Карпатами»?
– Прежде всего я хочу сказать, что сложно осуществить трансфер и клубу, который хочет купить, и клубу, в котором футболист находится, когда он показывает серьезные результаты. Тем более когда у человека заканчивается контракт. «Карпатам» нужно было принимать решение, теоретически они могли потерять игрока, Густаво мог бы уйти бесплатно. Я считаю, руководители львовского клуба приняли единственно верное решение – продать Бланко-Лещука.

Источник — ФК Шахтер

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