Сергей СИДОРЧУК: «На этом сборе у нас в соперниках неплохие команды»

© Sport.ua. Сергей Сидорчук

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук поделился эмоциями от первых контрольных игр на сборах.

— Каковы впечатления от двух первых спаррингов? Как в плане физической готовности, так и в плане того, насколько удается реализовывать тактические установки?

— Что касается физической готовности, то скажу так: тайм выдерживаешь сейчас нормально, но если и дальше оставаться на поле, то, мне кажется, начиная где-то с 60-й минуты, будет уже очень тяжело. Особенно это ощущалось во втором спарринге, который мы проводили на следующий же день после первого контрольного матча. Если в игре с «Санкт-Паули» в плане «физики» мы чувствовали себя просто супер, то с китайцами пришлось тяжело. Хоть и пробежали мы во второй игре больше, но, ощущалось, что и ноги были намного тяжелее, и вообще общее физическое состояние стало намного хуже.

А о какой-то целостной игре пока говорить, наверное, рано. Есть определенный тактический рисунок, который хочет видеть наш тренерский штаб, и мы стараемся этого рисунка придерживаться — вот только в этом, пожалуй, есть сейчас целостность.

— Как оценишь уровень спарринг-партнеров на этом сборе? Как для начала межсезонной подготовки он является приемлемым, или все-таки хотелось бы иметь соперников посерьезнее?

— Думаю, что наши организаторы находят лучших спарринг-партнеров из всех доступных на данный момент вариантов. Лично мне с «Санкт-Паули» играть было довольно непросто: немцы играют очень дисциплинированно, особенно в середине поля — стараются её насытить, лишая соперника как пространства, так и времени на принятие решения. А мы только-только начали тренироваться, голова еще пока не до конца на своем месте — вроде всё быстро делаешь, а на самом деле всё получается так медленно... Поэтому довелось тяжело с этой командой. А с китайцами, конечно, было попроще — они давали играть, позволяли принимать мяч, оставляли зоны за спиной.

Считаю, что на этом сборе у нас в соперниках неплохие команды. Ну и потом, что значит соперники посерьезнее? Ведь все команды посерьезнее выступают в серьезных чемпионатах, а эти чемпионаты сейчас идут.

— После сборов — вторая часть чемпионата. Где искать мотивацию, учитывая 13-очковый отрыв от «Шахтера»?

— Недавно прочитал книгу Хосепа Гвардиолы, и там очень много было сказано о мотивации. Я для себя это отметил особым образом. Потому что у нас в последнее время слишком много разговоров на тему того, почему игрокам не хватает мотивации. Так вот мнение Гвардиолы следующее. Футболистом не должна руководить мотивация. Если у него есть какое-то достоинство, то мотивация всегда будет вторичным фактором — этот футболист, в первую очередь, будет играть за свое достоинство. Считаю, этим всё сказано. Прежде всего, важно иметь собственное достоинство.

Источник — Динамо Киев от Шурика

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