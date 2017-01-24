Українські рефері, які повернулися до своїх обов’язків після зимової відпустки, складали тест ФІФА з фізичної підготовки.
Фізичні навантаження були традиційними: тест на прискорення (шість прискорень по 40 метрів) та інтервальний тест (24 відрізки по 150 метрів та 50 метрів відпочинку).
Источник — Федерация футбола Украины
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