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ВИДЕО ДНЯ. Украинские арбитры сдают тесты ФИФА по физподготовке

Хорошая спортивная форма - залог успешной работы судейского корпуса

  • 24.01.2017 16:45
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ffu.org.ua. Пьерлуиджи Коллина
© ffu.org.ua. Пьерлуиджи Коллина

Українські рефері, які повернулися до своїх обов’язків після зимової відпустки, складали тест ФІФА з фізичної підготовки.

Фізичні навантаження були традиційними: тест на прискорення (шість прискорень по 40 метрів) та інтервальний тест (24 відрізки по 150 метрів та 50 метрів відпочинку).

Источник — Федерация футбола Украины

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