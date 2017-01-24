© ffu.org.ua. Пьерлуиджи Коллина

Українські рефері, які повернулися до своїх обов’язків після зимової відпустки, складали тест ФІФА з фізичної підготовки.



Фізичні навантаження були традиційними: тест на прискорення (шість прискорень по 40 метрів) та інтервальний тест (24 відрізки по 150 метрів та 50 метрів відпочинку).

Источник — Федерация футбола Украины

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