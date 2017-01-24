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Василий КРАВЕЦ: «Очень хотел играть в Европе, в частности в Испании»

Украинский защитник — о трансфере в «Луго»

  • 24.01.2017 16:27
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ФК Карпаты. Василий Кравец
© ФК Карпаты. Василий Кравец

Вихованець «Карпат» Василь Кравець, який сьогодні підписав контракт з іспанським «Луго», прокоментував свій трансфер.

«Така ситуація виникла дуже несподівано, але я мав велике бажання грати в Європі, зокрема в Іспанії. Я працював і старався, докладав всі сили для того, щоб мене помітили. І буквально недавно отримав інформацію, що є варіант продовження кар’єри в хорошому клубі, який ставить за мету грати в Прімері. Тож я погодився і тепер чекаю подальшого прогресу та досягнення футбольних висот. Вірю, що в мене там все вийде.

Я часто спілкуюся зі Шведом та Гуцуляком. Вони не раз говорили, що в Іспанії не просто, там постійно треба проявляти характер. Основна робота займає по 5 годин в день, має бути чистий професіоналізм, все інше треба викинути з голови», – сказав Кравець.

Источник — ФК Карпаты

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