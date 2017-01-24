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Адриан Рамос составит конкуренцию Кравцу в Гранаде

Колумбией провел первую тренировку с испанским клубом

  • 24.01.2017 15:45
  • 337 просмотров
  • 3 комментария
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granadacf.es. Адриан Рамос
© granadacf.es. Адриан Рамос

Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос в ближайшее время станет одноклубником Артема Кравца. Колумбийский футболист уже провел первую тренировку с испанским клубом, а также прошел медосмотр.

Ожидается, что Рамос будет играть за «Гранаду» на правах аренды до конца сезона, а позже будет продан в китайский клуб «Чунцин Лифань».

Источник — ФК Гранада

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Комментарии
    filipini10
      filipini10, 24.01.2017 16:07
    0
    и вот нафиг брать тело в клуб, если понятно что он 100% свалит в Китай через 4 месяца?
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    Виталий Меркулов
    online
      Виталий Меркулов, 24.01.2017 16:39
    0
    Афтар стотьи зочем столька ашыбак делать?
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    Rustam OldBoy
    online
      Rustam OldBoy, 24.01.2017 16:39
    0
    не ту команду назвали Орендовець
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