Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос в ближайшее время станет одноклубником Артема Кравца. Колумбийский футболист уже провел первую тренировку с испанским клубом, а также прошел медосмотр.
Ожидается, что Рамос будет играть за «Гранаду» на правах аренды до конца сезона, а позже будет продан в китайский клуб «Чунцин Лифань».
Источник — ФК Гранада
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