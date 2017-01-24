© granadacf.es. Адриан Рамос

Нападающий дортмундской «Боруссии» Адриан Рамос в ближайшее время станет одноклубником Артема Кравца. Колумбийский футболист уже провел первую тренировку с испанским клубом, а также прошел медосмотр.

Ожидается, что Рамос будет играть за «Гранаду» на правах аренды до конца сезона, а позже будет продан в китайский клуб «Чунцин Лифань».

Источник — ФК Гранада

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