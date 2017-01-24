Агент Девича: «У Марко было несколько вариантов продолжения карьеры»

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Футбольный агент Владимир Ничипорук, который представляет интересы Марко Девича, прокомментировал переход украинского футболиста в «Ростов».

«У Марко действительно было несколько вариантов продолжения карьеры в других странах. Однако ему понравились те задачи и потенциал, который есть у донского клуба, и он остановился на этом предложении.

Были и другие конкретные варианты, которые я бы назвал достаточно интересными, но возможность поработать с одним из лучших тренеров в мире стала для Марко решающим аргументом. О том, какие конкретно были предложения у Девича, сейчас говорить было бы просто некорректно», - рассказал Ничипорук.

Напомни, Марко Девич подписал контракт с «Ростовом» на полтора года.

Источник — Известия

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